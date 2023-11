Milan-PSG, scontri ai Navigli nella notte: accoltellato un tifoso del PSG (VIDEO)

Gravi scontri ai Navigli di Milano nel corso della notte, con un tifoso francese è stato ferito in modo grave da 2 coltellate a una gamba ed è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Policlinico. Un gruppo di circa cinquanta persone è giunto dall’Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi su Ripa di Porta Ticinese raggiungendo i tifosi del Psg e dando vita a una serie di azioni violente per poi darsi alla fuga in via Argelati attorno alla mezzanotte. Di seguito alcuni video degli incidenti.