Benfica-Club Brugge, Schmidt: “Vogliamo giocare al massimo livello”

“Ciò che accade in altre competizioni non ha alcun impatto sulla Champions League. Quando si gioca in questo torneo, tutti puntano a fare del proprio meglio. C’è una motivazione diversa“. L’allenatore del Benfica Roger Schmidt scaccia via lo status di favorito per il match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Club Brugge. La squadra belga viene da due deludenti pareggi in campionato, ma il tecnico non si fida dei prossimi avversari europei: “Non credo entrino in campo pensando al momento che stanno vivendo. Queste domande non fanno per me, non mi interessa se siamo favoriti o meno. Siamo concentrati solo sui primi 90 minuti. Cercheremo di giocare come al solito, con un calcio intenso e dinamico. Il Club Brugge ha una buona squadra, con giocatori veloci e dinamici. Non vediamo l’ora di giocare. Abbiamo lavorato sodo per arrivare a questa fase della competizione. Vogliamo essere ai massimi livelli. Vediamo cosa si può fare”, conclude.