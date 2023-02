Milan-Tottenham domani in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2022/2023

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Milan-Tottenham, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Dopo un decennio d’assenza, i rossoneri sono finalmente tornati nella fase a eliminazione diretta della coppa dalle grandi orecchie e vogliono onorare l’impegno. Il match non può essere facili per mille ragioni, tra cui il momento di forma dei ragazzi di Pioli, ma c’è da dire che gli Spurs non sono l’avversario peggiore che si potesse pescare né imbattibili. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di martedì 14 febbraio, con la partita che sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5, oltre che su Sky Sport Uno, ma anche in streaming su Sky Go, NOW e Infinity+.