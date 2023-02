Trezeguet: “Difficile il distacco da recuperare per la Juve. Osimhen? Ne parlato tutti all’estero”

David Trezeguet è stato ospite di Dazn, dove ha analizzato la complicata stagione della Juventus: “Ho un legame particolare con il club bianconero, mi hanno dato tanto. Il campionato italiano lo sto seguendo poco ma questo -15 non sarà semplice da gestire, nonostante il gruppo sta dimostrando di essere all’altezza. Contro la Fiorentina hanno fatto una grande partita”. E su Osimhen: “In Germania e in Francia se ne parla molto di lui. Sta dimostrando tantissimo, è il prototipo del centravanti moderno, è riuscito a diventare un attaccante con quel profilo lì, sa come muoversi dentro e fuori dall’area”.