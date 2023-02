Milan-Tottenham, coreografia da brividi dei tifosi rossoneri: “Unico amore” (FOTO)

Coreografia da brividi dei tifosi rossoneri in Milan-Tottenham per il ritorno nell’eliminazione diretta di Champions League. Una coreografia avvolgente che si estende non solo dalla Curva Sud ma per tutti e quattro gli angoli dello stadio San Siro, con diverse frasi che emergono nelle gigantografia esposte, tutte su sfondo rossonero. Di seguito ecco la foto della coreografia del Meazza.

A bela coreografia da Curva Sud. 🔴⚫ pic.twitter.com/QfPc5znJ3l — Cuore Milanista BR 🏆🇮🇹 (@cuoremilanbr) February 14, 2023