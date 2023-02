Psg, il 2006 Zaire-Emery dal 1′ col Bayern: è il più giovane esordiente nell’eliminazione diretta

Il Psg non bada a spese sul mercato, ma non perde di vista il settore giovanile. Nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023 contro il Bayern, il tecnico Galtier ha deciso di schierare dal 1′ Warren Zaire-Emery, centrocampista classe 2006. Un banco di prova importante per un ragazzo che agirà al fianco di Verratti a centrocampo. Per lui anche un record: a soli 16 anni e 343 giorni è il più giovane esordiente in una gara a eliminazione diretta di UEFA Champions League.