Lazio, Casale: “Obiettivo battere il Cluj e riprendere fiducia”

Nicolò Casale, a due giorni alla sfida al Cluj nei play-off di Conference League, ha parlato ai canali ufficiali della Lazio e ha commentato l’importanza della gara che i biancocelesti, reduci da una sconfitta interna contro l’Atalanta, stanno per affrontare. “Conference League? È sempre una competizione importante, vogliamo battere il Cluj per riprendere fiducia dopo queste ultime partite – ha affermato il difensore ex Verona –. “La Lazio era la mia prima scelta, l’ho sempre seguita: conosco bene i tanti campioni che hanno indossato questa maglia”.

Una battuta poi sui passi da compiere per migliorare come collettivo: “Se andiamo in vantaggio, vuol dire che siamo una squadra forte, ma per compiere il salto di qualità dovremo essere in grado di rimanere in vantaggio per 90 minuti”. Per il ragazzo, giocare da ex a Verona contro l’Hellas la settimana scorsa è stato “particolare, ma ero fortemente concentrato sul mio lavoro, nonostante non abbia mai negato di tifare gialloblù visto che sono nato e cresciuto li”. Infine, su coach Maurizio Sarri: “Il mister ripone tanta fiducia in me, dal punto di vista difensivo stiamo facendo bene come squadra grazie al suo lavoro. In campo mi trovo bene con tutti. La squadra mi ha accolto alla grande. Nazionale? Sarà Mancini a fare le sue valutazioni, spero di trovare tanti compagni di squadra anche in azzurro”.