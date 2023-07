Wimbledon 2023, Broady elimina Ruud e poi si sfoga: “Non ho casa e macchina”

Liam Broady sta vivendo la sua favola personale a Wimbledon. L’inglese, dopo aver superato il primo turno ai Championships, si è tolto anche la soddisfazione di eliminare il numero 4 al mondo Casper Ruud, in 5 set e sul Campo Centrale. Ma la storia dell’attuale numero 142 al mondo è tutta da raccontare. “Non ho una macchina, non prendo ferie, non ho una casa. Voglio essere in grado di sostenere la mia famiglia in ogni modo possibile. Se l’opportunità c’è, voglio non dovermi preoccupare per il resto della mia vita perché non voglio lavorare fino a 70 anni, soprattutto quando ho sacrificato 25 dei primi 29 anni per lo sport”. Uno sfogo che torna a mettere l’accento sugli sforzi compiuti dagli sportivi per emergere nello sport, ma soprattutto sull’importanza del prize money per chi è fuori dai primi 100 del ranking. “Ho guadagnato 131 mila sterline, non male per un giorno di lavoro – ammette – Se guardo al 2022, a fine anno non mi è rimasto molto dopo aver pagato le tasse. Occasioni così aiutano a pagare uno staff e investire su se stessi”.