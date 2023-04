Milan-Napoli, Spalletti: “Abbiamo 20 punti di vantaggio sull’Inter che di sicuro andrà in semifinale”

Intervistato da Amazon Prime Video, Luciano Spalletti ha parlato dopo la sconfitta del suo Napoli contro il Milan e uno dei passaggi più interessanti è quello sulle assenze al ritorno alle quali il tecnico di Certaldo pensa di poter sopperire, spiegando i motivi: “Siamo arrivati a questo punto perché abbiamo vinto tante partite. Il periodo che abbiamo passato è lungo, non si tratta di un episodio. Se arrivi ad essere a 20 punti di vantaggio da una squadra che arriverà sicuramente in semifinale, perché l’Inter ha fatto un grandissimo risultato, è segno che di vittorie ne sono state fatte tante e bene. Mettere 20 punti dietro squadre come l’Inter e come il Milan è sintomo di forza, di continuità, di carattere. Non si è dipesi da un calciatore solo se hai quel margine lì, ma da tutta la squadra”.