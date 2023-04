Milan-Napoli, Spalletti: “Se al ritorno i nostri tifosi fanno come l’altra volta lascio la panchina”

Luciano Spalletti ha alzato i toni anche in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Napoli contro il Milan all’andata dei quarti di finale. Il tecnico di Certaldo è intervenuto sul clima al Maradona in vista del ritorno e poi ha anche svelato le condizioni di Osimhen (“Ci sarà al 100%, stasera non lo abbiamo avuto e così i medici ci potranno lavorare”): “Non sapete come mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio in quella maniera contro il Milan al di là del risultato. Stiamo vincendo il campionato dopo 33 anni, giochiamo una partita fondamentale e vedere un tutti contro tutti è una roba che non riuscirò mai a capire e che mi porterò sempre dentro. Se al ritorno succede la stessa cosa prendo e vado a casa, lascio la panchina, è inspiegabile. Abbiamo giocato in un clima assurdo, siamo stati presi in ostaggio”.