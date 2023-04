Milan-Napoli 1-0, Calabria: “Manca un rigore su Saelemaekers”

Il capitano del Milan, Davide Calabria, ha parlato dopo la vittoria per 1-0 arrivata contro il Napoli nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco le sue parole: “Per me manca un rigore su Saelemaekers. Sono andato a parlare con l’arbitro a chiedere spiegazioni ma sono stato spinto via dal quarto uomo e poi ammonito. Il giallo non ci stava, perché da capitano io posso parlare. C’è ancora tanto lavoro da fare in vista del ritorno. Stasera si sono sentiti tanto i nostri tifosi e a Napoli ci aspetta una partita simile ma in casa loro. Ora dobbiamo riposare e prepararci per la partita di sabato contro il Bologna”.