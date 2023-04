MOVIOLA – Milan-Napoli, Leao spacca la bandierina: gioco fermo a lungo, ma niente giallo

Episodio da moviola in Milan-Napoli. Leao dopo aver sbagliato un gol che sarebbe stato clamorosamente bello, per frustrazione ha spaccato la bandierina del calcio d’angolo, con l’asta che si è rotta in diversi pezzi. Proteste veementi della panchina azzurra perché non viene sanzionato con il cartellino giallo l’estero portoghese. Di norma non è giallo automatico in caso di bandierina spaccata, Kovacs non valuta il gesto come meritevole di una sanzione disciplinare. Il gioco viene fermato per due minuti in attesa di sostituire la bandierina andata in frantumi.