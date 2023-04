Vicenza-Juventus U23 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale ritorno Coppa Italia Serie C

Vicenza-Juventus U23 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C 2022/2023. Tutto pronto per questo scontro finale, che mette di fronte i biancorossi ed i bianconeri, nella splendida cornice dello Stadio Romeo Menti di Vicenza. Chi riuscirà a vincere e portare a casa la coppa? Appuntamento fissato alle ore 20:30 di martedì 11 aprile. Diretta tv disponibile su Rai Sport, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile anche all’interno di Dazn. Sportface vi offrirà una diretta testuale dell’incontro.

