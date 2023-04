Milan, Maldini: “Ancelotti ci ha dato appuntamento in finale di Champions League, ci piace sognare”

Dopo il deludente pareggio interno contro l’Empoli (0-0), il Milan si sta preparando ad affrontare il Napoli nei quarti di finale di Champions League. I rossoneri hanno recentemente sconfitto i partenopei per 4-0, ma in campionato la squadra di Luciano Spalletti ha ben 22 punti in più nella classifica e ciò non lascia spazio ad alcun dubbio: i meneghini partiranno sfavoriti in questa duplice sfida di andata e ritorno. Paolo Maldini, però, ha recentemente parlato in videoconferenza con molti tifosi del Milan che vivono a Kiev e, come riportato da ‘La Repubblica’, il dirigente ed ex giocatore rossonero ha tutta l’intenzione di spingersi il più possibile avanti nella prestigiosa competizione europea, possibilemente arrivando a sfidare in finale il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

“Anche Ancelotti, che adesso è al Real, ha una questione in sospeso a Istanbul – ha affermato Maldini –. Subito dopo il sorteggio, mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Paolo, ci vediamo a Istanbul!’. Non sarà semplice, ma penso che la storia del club ci dia la possibilità di crederci. È successo già altre volte: quando si arriva ad aprile, quando arriva la Champions, si può trasformare una stagione in qualcosa di incredibile. Abbiamo questa possibilità e vogliamo sfruttarla. Non sarà facile, lo sappiamo, ma ci piace sognare. Anche nella rosa attuale abbiamo molti sognatori, ed è positivo che ci siano loro e che ci siano anche quelli più realisti. Anch’io ero un sognatore quando giocavo: mi piace sognare, la mia stessa vita è stata un sogno e lo è stata in particolar modo al Milan. Senza sognare, probabilmente anche io avrei vinto meno Champions”, ha concluso l’ex capitano del Milan.