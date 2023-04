Fabregas: “Ho cambiato idea sul calcio italiano, Como progetto interessante”

Il centrocampista del Como Cesc Fabregas ha raccontato il suo approccio al calcio italiano in una lunga intervista a Sky Sport: “Avevo un’idea del calcio italiano perché gli allenatori che avevo conosciuto avevano una mentalità difensiva, non venivano mai a fare la partita o a toglierci la palla. Spalletti e Sarri, tuttavia, hanno un’altra mentalità. Io Sarri l’ho visto, l’ho vissuto e l’ho apprezzato mentre Spalletti me lo raccontarono altri. Per quanto riguarda Luciano, ora ho l’opportunità, giocando a Como, di vedere più da vicino quanto sta facendo a Napoli e riconosco che il calcio italiano sta crescendo anche sotto altri aspetti”.

Fabregas ha commentato la scelta di andare a Como: “Di Como mi piace il progetto, vedere l’allenatore, la squadra: tutto questo mi dà il fuoco dentro. Siamo stati a Perugia, mi sono divertito: quattro giorni, 17 ore di pullman, senza giocare, ma mi è piaciuto, sto con i miei compagni, imparo”.

Infine ha ricordato i suoi anni al Barcellona: “Il Barcellona mi ha dato un’idea di come giocare a calcio. Ti fanno crescere l’intelligenza dentro un campo di calcio. Molta gente che cresce con questa idea di calcio migliora sempre le sue capacità. Tornare al Barcellona è stato bellissimo, per me e per la mia famiglia. Un momento speciale. Alla mia presentazione c’erano 35mila persone. Io sono stato sempre tifoso del Barça e tornare lì è stato un sogno”.