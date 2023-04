Emergenza in difesa per il Benfica, a seguito dell’infortunio di Alexander Bah avvenuto venerdì sera nel corso della partita contro il Porto. La squadra di Schmidt dovrà fare a meno non solo del terzino, ma anche di Otamendi al centro dato che l’argentino è squalificato. I favoriti per la sostituzione dei due sono Gilberto a destra e Morato, che non gioca titolare da due mesi e mezzo.