Milan-Inter, Pioli: “Pensiamo di poter eliminare chiunque”

“Non ho mai detto che l’Inter è favorita. Ho detto che per gli altri è favorita. Noi ce la vogliamo giocare, pensiamo di poter eliminare chiunque”. Lo ha detto l’allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia dell’euroderby nella semifinale di andata di Champions League. Per il tecnico la partita di mercoledì sera è “bellissima da preparare e da vivere, ho provato a trasmettere determinazione, concentrazione ma soprattutto la felicità di vivere questi momenti. Dobbiamo dare il massimo per ottenere un risultato importantissimo nella prima tappa”. Sul derby: “È il più difficile, perché è una semifinale di Champions. Però è anche bellissima da preparare, da vivere, da giocare. Ho cercato di trasmettere alla squadra concentrazione e felicità per vivere questi momenti. Poi è chiaro che domani dovremo dare il massimo per cercare di ottenere un risultato importantissimo. Si gioca su 180 minuti e dovremo tenerlo in considerazione”. Sullo stadio: “Ce lo aspettiamo strapieno e con grande energia, cercheremo come sempre di prendere tutte le energie possibili”.