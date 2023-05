Milan-Inter, Dida: “Derby europeo ancora più speciale. Maignan? Le prestazioni parlano da sole”

Il preparatore dei portieri del Milan, Nelson Dida, nel corso di un’intervista rilasciata all’AGI, ha parlato dell’imminente derby contro l’Inter valevole per la semifinale di Champions League 2022/2023: “Sono due ottime squadre. Le sto seguendo e devo dire che anche nei momenti più difficili poi trovano la chiave giusta per riprendere in mano il pallino del gioco. Contro il Napoli campione d’Italia, il Milan è riuscito a vincere non solo sul piano del risultato, ma anche su quello del gioco tre partite su quattro tra campionato e Champions League e questo mi fa ben sperare”.

Grandi elogi per Mike Maignan, autore di molti interventi prodigiosi nel corso delle sue due stagioni al Milan: “Io conosco bene Mike, so quanto cura i dettagli, so quanto lavora su se stesso per essere il primo aiuto alla squadra. E’ un campione e le sue prestazioni parlano da sole. Detto questo, in tema derby, anche Onana ha fatto vedere grandi qualità, forse in pochi credevano potesse essere un portiere di questo livello. Mike è, però, oggi ancora un passo avanti rispetto a Onana e sono contento difenda i pali del Milan”.

Dida ha fatto anche un confronti sui vari reparti delle due squadre: “Gli attacchi sono diversi, entrambi possono nascondere insidie, anche se conosciamo i protagonisti. Esperienza e dinamicità rappresentano caratteristiche importanti per gli attacchi sia di Milan che di Inter. Anche senza Leao il Milan avrà comunque diversi interpreti, sia tra gli attaccanti che negli altri ruoli, capaci di colpire al cuore della difesa avversaria. Oggi vedo una difesa del Milan solida e unita, che sa costruire e soffrire quando è necessario”.

“Un derby è sempre una partita speciale, soprattutto quando si gioca su un palcoscenico europeo. Non arrivare nelle prime quattro farebbe male perché significherebbe non disputare una competizione che rappresenta la casa di queste due squadre, in particolare del Milan perché i rossoneri hanno dimostrato di essere da Champions in questo percorso davvero emozionante”, ha concluso il brasiliano.