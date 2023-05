Internazionali d’Italia 2023, turno decisivo di qualificazioni fatale per Agamenone, Pellegrino e Maestrelli

La giornata dei tennisti italiani agli Internazionali d’Italia non inizia nel migliore dei modi, poiché i primi tre azzurri impegnati nel turno decisivo delle qualificazioni sono stati tutti eliminati. Il primo a salutare il torneo del Foro Olimpico è Franco Agamenone, che viene spazzato via in due set dal francese Alexandre Muller mediante il netto e perentorio punteggio di 6-0 6-1. Anche Francesco Maestrelli è costretto a cedere il passo ad un più preparato spagnolo Pedro Martinez che, senza troppi problemi, rifila un pesantissimo 6-0 6-2 all’azzurro. Andrea Pellegrino, invece, dopo un primo set in cui non riesce a rispondere all’australiano Alexei Popyrin, reagisce nel secondo portando la contesa al tie-break. La determinazione del tennista italiano, però, non è sufficiente poiché ad aggiudicarsi il tie-break è proprio il rivale, che porta a casa il successo con lo score di 6-0 7-6(3).