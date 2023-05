Milan-Inter, Parolo: “Bella sfida a centrocampo. Leao? La sua assenza peserà”

L’ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo, alla vigilia del derby in semifinale di Champions League tra Milan ed Inter, ha espresso il proprio punto di vista durante il programma ‘Palla al Centro’ in onda su Rai Radio Sport: “L’assenza di Leao pesa, ma non è domani la partita decisiva. Come col Napoli, da Pioli mi aspetto qualche invenzione tattica. Si decide in mezzo al campo: forza ed energia per il Milan, più qualità per l’Inter. In finale City o Real l’ultima che vogliono affrontare è un’italiana. Milan-Inter una partita a scacchi, Real-City spettacolare: mi aspetto un 3-3. È vero che il Milan, dopo aver trovato il Napoli nel peggior momento della sua stagione, rischia ora di trovare l’Inter nel suo momento migliore, ma anche l’Inter trova un Milan che sta bene fisicamente”.

“La squadra di Pioli ha fatto qualche passo falso in campionato dettato da un po’ troppo turnover. L’Inter invece ha trovato l’ampiezza della rosa mancata per tutta la stagione. Sarà una bella sfida tra i due terzetti di centrocampo. La prova di Bennacer su Lobotka penso possa essere ripetuta su chi sarà dell’Inter il regista. Tonali-Barella sarà un duello fisico a tutto campo, Krunic sta dando un equilibrio pazzesco al Milan. In mezzo al campo il Milan ha l’energia, l’entusiasmo e la forza. L’Inter ha più qualità e più esperienza a un determinato livello”, ha concluso Parolo.