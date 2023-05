Giro d’Italia 2023, Manfredi: “Napoli al lavoro per chiusura scuole interessate dal percorso”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della conferenza stampa di presentazione della tappa Napoli-Napoli del Giro d’Italia 2023 ha affermato che “dobbiamo contemperare la circostanza che i ragazzi devono andare a scuola con il Giro d’Italia: gli uffici stanno lavorando per limitare un provvedimento di chiusura a quelle scuole specifiche che potranno essere interessate dal percorso e dove magari sarà più difficile poter accedere. Tutti gli altri dovranno andare a scuola, poi chi non ci vuole andare per vedere il Giro d’Italia fa una sua scelta individuale”.