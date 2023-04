Milan-Inter, in vendita i biglietti per la semifinale di andata: ecco tutte le informazioni

Il Milan ha comunicato che i biglietti per la sfida contro l’Inter, semifinale di andata di Champions League, saranno presto in vendita. O meglio, lo saranno a partire da lunedì 24 aprile alle ore 12 con la prima fase per la conferma posto degli abbonati di Serie A, mentre da giovedì 27 aprile alle ore 12 spazio alla vendita per gli abbonati di Serie A esclusi in un primo momento, quello del secondo anello verde e dei settori riservati Uefa. Da venerdì 28 aprile alle ore 12 il cambio posto per gli abbonati di Serie A, poi da sabato 29 aprile alle ore 12 i biglietti riservati ai possessori di CRN, infine l’eventuale vendita libera. Di seguito il riepilogo.

I biglietti sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti VivaTicket, secondo le seguenti modalità: