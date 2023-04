Youth League 2022/2023, l’AZ passa ai rigori contro lo Sporting Lisbona: in finale contro Milan o Hajduk Spalato

Un momento magico per l’AZ Alkmaar. Dopo il raggiungimento della semifinale di Conference League della squadra maggiore, è arrivato il pass per la finale di Youth League nella giornata di venerdì. Il club olandese ha avuto la meglio contro lo Sporting Lisbona in una partita, giocata a Ginevra sede della final four, intensa in cui l’AZ ha avuto la meglio solo dopo i calci di rigore.

Parte meglio lo Sporting Lisbona che con una pressione costante fa rimanere l’AZ bloccata nella sua metà campo. Per sbloccare il match ci pensa Diogo Cabral con un gol da cineteca che porta avanti i portoghesi. Da lì in poi però il club portoghese diminuisce la pressione e l’AZ man mano riesce ad uscire tramite il palleggio. I minuti fra il 30esimo e il 36esimo sono uno spettacolo per gli olandesi: al 30esimo arriva il pareggio firmato Poku che con una zampata beffa Callai, mentre al 36esimo Daal firma il sorpasso. Si va al riposo sul vantaggio dell’AZ per 1-2.

Nella ripresa però è tutto un altro Sporting che esce dagli spogliatoi convinto di poter ribaltare il match. Al 47esimo l’episodio che può cambiare il match a favore dei portoghesi arriva con un’azione personale di Cabral che viene atterrato in area. Per l’arbitro non ci sono dubbi: è rigore. Dal dischetto si presente il capitano Lamba che spiazza Oduro. La partita si adagia sul 2-2 con lo Sporting che ci prova di più. L’occasione più ghiotta però capita all’AZ con una doppia parata di Callai: prima di punizione Schouten costringe il portiere portoghese a deviare in angolo. Poi è De Jong che da fuori scarica una bomba con Callai che ancora fa la voce grossa. Prima della conclusione dei 90 minuti Stam, difensore dell’AZ si procura l’espulsione per doppia ammonizione che gli farà saltare la finale. Sì, perchè per l’AZ arriva la finale dopo i calci di rigore: decisivi per lo Sporting gli errori di Lamba e di Ribeiro. L’AZ attende la vincente dell’altra semifinale fra Milan e Hadjuk Spalato.