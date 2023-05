Milan-Inter, gruppo di tifosi rossoneri incita la squadra sotto l’hotel

Intorno alle ore 18, un folto gruppo di tifosi del Milan si è ritrovato in Via Masaccio, proprio sotto l’hotel che sta ospitando il ritiro della squadra di Stefano Pioli. Tanti cori e bandiere che sventolano: così i supporter rossoneri stanno sostenendo la loro formazione a poche ore dal derby di Champions League, la semifinale d’andata che vedrà il Milan opposto all’Inter di Simone Inzaghi, con l’obiettivo di tornare nella più prestigiosa finale a livello europeo per la prima volta dal 2007. Al momento non c’è stata alcuna tensione a parte qualche problema di traffico. La Polizia Locale ha inviato un paio di pattuglie per gestire la viabilità.