Leonardo Fioravanti: “I nerazzurri possono arrivare in finale, vincerà chi avrà meno paura”

Leonardo Fioravanti, surfista azzurro e grande tifoso dell’Inter, ha parlato all’Adnkronos del derby di Champions League, atteso per questa sera. “I nerazzurri possono arrivare in finale sicuramente. In queste settimane stanno trovando un bel po’ di carica e stanno giocando benissimo. Ora sono in forma, il campionato lo ha vinto il Napoli, complimenti per la bellissima stagione, ma ora Milan e Inter puntano tutto sulla Champions. E’ una semifinale storica e vincerà chi avrà meno paura di giocare. Per me che sono tifoso interista sarebbe un sogno andare a vedere la finale con l’Inter…”.