Inter, Inzaghi: “Contento per Lukaku, la Figc manda un messaggio contro il razzismo”

“Sono contento per Lukaku, sono molto contento per il messaggio che ha voluto mandare la federazione a tutti, soprattutto ai giovani, per la lotta contro il razzismo”. Così Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, a Sky Sport nel pre partita della sfida contro l’Empoli commentando la decisione di Gravina di concedere la ‘grazia’ a Lukaku e di revocare la squalifica per l’espulsione rimediata contro la Juventus in Coppa Italia.