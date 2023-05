Inter, Mkhitaryan: “Siamo soddisfatti ma non è ancora finita. Testa al ritorno”

Henrikh Mkhitaryan ha commentato ai microfoni di Prime Video la vittoria dell’Inter sul Milan nella sfida valevole per l’andata della semifinale di Champions league. “Già dopo la vittoria con il Benfica ci siamo messi in testa di vincere stasera. Voglio fare i compimenti ai miei compagni che hanno fatto un grande lavoro ma non è ancora finita. Abbiamo avuto le occasioni per fare il terzo, ma bisogna essere soddisfatti. Non dobbiamo già pensare alla finale, ma alla gara di ritorno”.