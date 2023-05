Milan-Inter 0-2, Inzaghi: “Ancora un grandissimo sforzo per realizzare il nostro sogno”

“Sono molto soddisfatto, il primo tempo è stato straordinario e potevamo fare di più dei due gol. Siamo in vantaggio, ora ci sarà il ritorno, giocheremo in casa, avremo il nostro pubblico e sappiamo che dobbiamo fare ancora un grandissimo sforzo per realizzare un sogno”. Lo ha detto Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo la vittoria contro il Milan nel derby di andata delle semifinali di Champions League: “Avevo chiesto cuore e testa, i ragazzi sono sempre stati lucidi, chi è entrato ha dato grandi risposte. E’ così che si fanno prestazioni del genere, sappiamo che ci manca ancora un pezzo”.

Sul campionato: “Contro il Sassuolo dobbiamo essere bravi a recupere le energie fisiche e mentali, queste partite producono dispendio e dovremo valutare qualche giocatore acciaccato. Ci prepareremo al meglio per sabato sera”.