Eurolega, quarti di finale Playoff 2022/2023: Real Madrid sbanca ancora il Partizan, sarà derby col Barcellona

Nella serata di oggi si sono giocate le quinte partite delle serie valide per i quarti di finale dei Playoff di Eurolega 2022/2023. Il Monaco abbatte definitivamente il Maccabi Tel Aviv, chiudendo la serie sul 3-2. La squadra transalpina si è infatti imposta in casa, contro gli israeliani, per 97-86, agguantando un posto in semifinale. Qui troverà i greci dell’Olympiacos Pireo.

Nell’altra gara di giornata, a Madrid si sono sfidati Real Madrid e Partizan Belgrado, partendo dal 2-2 che li aveva messi in equilibrio per il quinto ed ultimo capitolo, dopo le incredibili baraonde delle scorse gare. Anche qui gli animi non sono meno animati, e anche questa volta, così come capitato nelle ultime due sfide, a Madrid, a vincere è stato il Real, 98-94, e che vince la serie per 3-2, guadagnano un posto in semifinale. Sarà derby tutto spagnolo: al penultimo atto della competizione, i Blancos affronteranno il Barcellona.