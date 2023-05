Milan, Tomori: “Delusi per la sconfitta, potevamo fare meglio. Bisognerà recuperare”

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della sconfitta del Milan contro l‘Inter. “Siamo delusi per la sconfitta, potevamo fare meglio. Ci dobbiamo credere ma non sarà facile. Sappiamo che loro sono forti. Se giochiamo con la nostra qualità li possiamo mettere in difficoltà nella gara di ritorno”. Poi ha concluso: “Abbiamo subito due gol subito e poi è diventato tutto più difficile. È solo la prima partita, bisogna recuperare e fare meglio al ritorno”.