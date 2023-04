Milan in semifinale, l’Équipe esalta Maignan e Giroud in prima pagina (FOTO)

L’Équipe, il più famoso quotidiano sportivo francese e del mondo, dedica un’intera prima pagina ai due transalpini che sono stati protagonisti, ieri sera, in Napoli-Milan, incontro che ha regalato ai rossoneri l’accesso alle semifinali di Champions League per la prima volta dopo 16 anni. In particolare, parliamo di Mike Maignan, che si è rivelato decisivo parando un rigore a Kvicha Kvaratskhelia, e di Olivier Giroud, il quale ha siglato la rete che ha permesso al Milan di garantirsi il passaggio del turno e di eliminare la prima della classe della Serie A.

