Milan, Cardinale: “Grazie a Pioli e ai ragazzi, sono orgoglioso di questa vittoria”

Dopo la qualificazioni del Milan alle semifinali di Champions League, impresa che ai rossoneri non riusciva dal 2007, Gerry Cardinale ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi e a Stefano Pioli, a cui ha mandato un messaggio dal seguente contenuto: “Sono così orgoglioso di lei e dei ragazzi. Davvero ben fatto. Ci rende tutti orgogliosi con questa vittoria combattuta. Per favore, invii i miei più sentiti ringraziamenti e apprezzamenti ai nostri giocatori, allo staff tecnico e alla squadra al completo. Mi dispiace non poter essere presente di persona, ma ho guardato ogni secondo del match e ho tifato per questo risultato. Sarò lì per la nostra prossima vittoria!”, queste le parole di Cardinale.