Lega Serie A, le frasi “garantiste” di De Siervo sulla Juventus sono un caso: club chiedono spiegazioni a Casini

Si preannuncia un Consiglio di Lega Serie A davvero infuocato quello di domani. Tra i punti all’odg, infatti, c’è il comportamento dell’ad Luigi De Siervo, che secondo alcune fonti sarebbe entrato in rotta di collisione col presidente Lorenzo Casini. Alla base dei chiarimenti procedurali sugli interventi pubblici del dirigente, su cui si pronuncerà l’organismo di vigilanza, c’è un comunicato congiunto degli operatori di telefonia e soprattutto le sue parole “garantiste” espresse nei confronti della vicenda della penalizzazione della Juventus, frasi che non sono andate giù a diversi club della massima serie, che per questo hanno chiesto spiegazioni al presidente. Alle accuse ha replicato lo stesso ad, che domenica ha scritto una lettera ai consiglieri di Lega in cui ha sottolineato il comportamento di Casini, da lui considerato come un’invasione di campo.