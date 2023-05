Milan, Cardinale: “Mi congratulo con l’Inter, auguro il meglio per la finale a Istanbul”

“A nome del Milan voglio congratularmi con tutto il team dell’Inter e con i suoi tifosi per due partite ben giocate. Auguriamo loro tutto il meglio per la finale a Istanbul”. Con questo messaggio, il fondatore di RedBird e proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha voluto esprimere le proprie congratulazioni ai cugini dell’Inter per aver vinto la semifinale di Champions League giocandosi così la finale di Istanbul a discapito dei rossoneri.