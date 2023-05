Internazionali d’Italia 2023: Kudermetova-Kalinina sarà la prima semifinale, ok Swiatek e Badosa

Nella giornata di oggi si sono giocati i primi due quarti di finale e i due ottavi da recuperare validi per gli Internazionali d’Italia femminili 2023. Per quanto riguarda i due match da recuperare, vista la pioggia incessante che ha condizionato la giornata di ieri, Swiatek ha liquidato Vekic in due set, 6-3 6-4, confermando il suo grande rendimento sulla terra. Nelle ultime tre stagioni, la polacca ha vinto 49 delle 53 partite giocate su questa superficie: domani sera sul centrale contro Rybakina. Badosa ha invece battuto Muchova dopo tre ore di lotta con il punteggio di 6-4 6-7(4) 6-2, centrando il suo primo quarto di finale in carriera a Roma. La 25enne spagnola giocherà domani contro Ostapenko.

La prima semifinalista degli Internazionali è Kudermetova, vittoriosa in rimonta sulla cinese Zheng per 3-6 6-3 6-4. La russa, numero 11 del tabellone, conferma il suo ottimo periodo di forma raggiungendo la seconda semifinale 1000 consecutiva dopo Madrid. A contenderle il pass per la finale sarà Kalinina, capace di aggiudicarsi la partita più lunga della stagione contro Haddad Maia. L’ucraina si è imposta per 6-7 7-6 6-3 dopo ben 3h41′ di gioco.