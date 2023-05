Inter, grande festa per la finale di Champions: Dimarco lancia cori, tifosi in piazza Duomo

La finale di Champions League raggiunta ha scatenato i tifosi dell’Inter, che hanno deciso di celebrare questo risultato a dovere. Al termine della semifinale di ritorno contro il Milan, i giocatori si sono diretti sotto la Curva Nord per ringraziare i tifosi e il protagonista è stato Federico Dimarco, che ha preso il microfono dello stadio per lanciare dei cori, intonati da tutto il Meazza. Completamente diverso l’umore dei giocatori del Milan, comunque applauditi dai propri tifosi. La festa dell’Inter però non si è limitata solo a San Siro ma si è spostata anche in piazza Duomo, dove si sono ritrovati molti tifosi nerazzurri che hanno occupato l’area all’altezza della Galleria Vittorio Emanuele.