Milan-Borussia Dortmund, Terzic: “Rossoneri molto disciplinati difensivamente. Leao? Aspetto la formazione…”

Tutto pronto a San Siro per il match tra Milan e Borussia Dortmund, una sfida che vale tanto per le sorti del Girone F di Champions League. “Ho giocato in questo stadio contro l’Inter, conosco la bellezza di San Siro e il suo impatto emotivo. Sappiamo che domani il Milan potrà contare sui propri tifosi. Dovremo essere nella partita sin dal fischio d’inizio, perché sappiamo che il Milan cercherà di far esaltare i suoi tifosi”. A parlare è il tecnico dei gialloneri, Edin Terzic. Il Dortmund si presenta a San Siro da primo nel girone: “Molti dopo la prima partita dicevano che sarebbe stato impossibile qualificarci. Ora siamo primi. Il nostro obiettivo non è quello di finire per forza primi, ma abbiamo la possibilità di farlo vincendo e faremo il possibile per riuscirci”, ha aggiunto.

Terzic ha poi parlato della formazione rossonera: “Nella sfida contro il Psg ho visto con quanta disciplina il Milan ha difeso e questo mi ha colpito anche perché sappiamo l’intensità che mette in campo la squadra francese. Leao? Non sono certissimo che non ci sarà domani, aspetto la formazione ufficiale per saperlo. Chi toglierei ai rossoneri? Se ve lo dicessi fareste solo i titoloni…”