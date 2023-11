Probabili formazioni Lazio-Celtic: Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Celtic, match della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Dopo la vittoria sul Feyenoord, la squadra di Maurizio Sarri ha l’opportunità di mettere le mani sulla qualificazione agli ottavi di finale del torneo più ambito. La Lazio andrà sicuramente alla fase a eliminazione diretta se batterà il Celtic e la squadra dei Paesi Bassi non riuscirà a superare l’Atlético capolista. Insomma, l’occasione è d’oro e i biancocelesti non se la vogliono far sfuggire. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ma vi offrirà anche gli approfondimenti del pre gara, in avvicinamento al fischio d’inizio dell’Olimpico, con le possibili scelte di Sarri e Rodgers. Fischio d’inizio alle 18:45 di martedì 28 novembre.

LAZIO – Vecino è squalificato. Rovella favorito su Cataldi in mediana. In attacco potrebbe toccare a Castellanos nel tridente con Felipe Anderson (ma occhio a Isaksen) e Pedro. Romagnoli out, Casale spera di rientrare.

CELTIC – Palma e Maeda squalificati. In attacco Forrest potrebbe spuntarla nel tridente con Furuhashi e Yang.

Le probabili formazioni di Lazio-Celtic

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro

Ballottaggi: Castellanos 60% – Immobile 40%; Felipe Anderson 55% – Isaksen 45%

Indisponibili: Vecino, Romagnoli, Zaccagni (in dubbio)

Squalificati: Vecino

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Forrest, Furuhashi, HJ Yang

Ballottaggi: –

Indisponibili: Hatate, Abade

Squalificati: Palma, Maeda