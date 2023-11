Italia per la prima volta in testa al Ranking per Nazioni dell’ITF dopo il successo in Coppa Davis

L’Italia del tennis per la prima volta nella sua storia è in testa alla classifica per Nazioni diramata dalla International Tennis Federation (ITF). La conquista della vetta del ranking mondiale arriva ovviamente in seguito alla conquista della seconda Coppa Davis, con gli azzurri del capitano Filippo Volandri che hanno battuto 2-0 l’Australia davanti ad oltre 9.000 tifosi a Malaga domenica. Per primo il successo di Matteo Arnaldi per 6-4 al terzo set su Alexey Popyrin, poi il punto del trionfo portato dal leader Jannik Sinner, che ha dominato con lo score di 6-3 6-0 Alex De Minaur.

Una vittoria e una conseguente vetta della classifica che arrivano come risultato di un processo graduale nel corso degli ultimi anni. In Coppa Davis gli azzurri, usciti nella fase a gironi alle Finals del 2019, si erano spinti fino ai quarti di finale nella stagione combinata causa pandemia del 2020-2021 e poi in semifinale l’anno scorso, quando fu il Canada a interrompere il cammino di Sonego e compagni.

L’Italia diventa così la decima nazione a raggiungere la prima posizione dopo Australia, Argentina, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Gran Bretagna, Russia e Spagna. Il Canada, campione del mondo nel 2022, scende al numero 2 nella classifica di fine anno dopo essere uscita di scena nei quarti quest’anno, mentre l’Australia rimane al numero 3, dopo la seconda finale raggiunta e persa consecutivamente. Il Davis Cup ranking viene pubblicato dopo ogni settimana di competizione e riflette le prestazioni delle squadre nelle quattro stagioni precedenti, con i risultati recenti che hanno un peso maggiore.