Milan agli ottavi di Champions League se… Tutte le combinazioni a 90′ dalla fine del girone

Il Milan ha perso in casa contro il Borussia Dortmund ma rimane aggrappato alle possibilità di approdare agli ottavi di Champions League, seppur flebili. Il clamoroso pareggio nel recupero del Psg contro il Newcastle, infatti, tiene aperte solo flebili speranze. Andiamo a scoprire allora tutte le combinazioni, sottolineando in anticipo come la squadra di Pioli in nessun caso possa prescindere dalla vittoria e che, soprattutto, non ha comunque il destino nelle proprie mani.

LE COMBINAZIONI – La situazione a 90′ dalla fine del girone, infatti, recita: Borussia Dortmund a 10 punti, aritmeticamente agli ottavi, Psg a 7, Newcastle e Milan a 5. Il Milan, per scavalcare il Newcastle, deve batterlo portandosi così a quota 8 e mettendosi alle spalle gli inglesi. Un pareggio non basterebbe nemmeno per il terzo posto perché la differenza reti (con scontri diretti alla pari) condannerebbero i rossoneri. A quel punto, vincendo con i britannici, per essere davanti anche ai parigini bisogna confidare che questi perdano in casa dei tedeschi, che però, come detto, sono già qualificati e possono accontentarsi di un pari per il primo posto. In qualsiasi altro caso Milan condannato all’Europa League col terzo posto (se vince e il Psg non perde) o all’eliminazione totale con quarto posto (se il Diavolo non vince).

LA CLASSIFICA

Borussia Dortmund 10

Psg 7

Newcastle 5

Milan 5

MILAN AGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS SE:

batte il Newcastle e il Psg perde col Borussia Dortmund

MILAN TERZO E RETROCESSO IN EUROPA LEAGUE SE:

batte il Newcastle e il Psg non perde col Borussia Dortmund

MILAN QUARTO ED ELIMINATO DA TUTTE LE COPPE EUROPEE SE: