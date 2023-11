Lazio qualificata agli ottavi di finale di Champions League: con l’Atletico Madrid per il primo posto

Missione compiuta per la Lazio, che si qualifica aritmeticamente per gli ottavi di finale della Champions League, grazie alla vittoria contro il Celtic maturata nel finale con la doppietta di Immobile e poi in serata con la vittoria dell’Atletico Madrid in casa del Feyenoord, che a questo punto non potrà più raggiungere la squadra di Sarri. I biancocelesti, peraltro, possono ancora giocarsi il primo posto proprio al Wanda Metropolitano contro i colchoneros, servirà necessariamente una vittoria o sarà secondo posto.