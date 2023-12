Pattinaggio, Kostomarov torna sul ghiaccio con le protesi: “Sto imparando di nuovo”

Dopo lo spavento dello scorso febbraio in cui aveva rischiato la vita a causa di una necrosi dei tessuti degli arti, Roman Kostomarov è tornato a pattinare con le protesi. Il pattinatore russo ha perso entrambi i piedi e le mani – necessaria l’amputazione da parte dei medici – ma ha potuto fare ritorno sul ghiaccio ed ha condiviso la sua felicità sul suo canale Telegram. “Solo i miei genitori hanno visto quando ero bambino i miei primi passi sul ghiaccio: si può dire che sto imparando di nuovo e ora l’intero Paese vedrà i miei primi passi“, ha scritto.

La sua rinascita sarà inoltre al centro di un film che uscirà l’8 marzo 2024: “La troupe cinematografica che accompagna me e Oksana (Domnina, sua moglie, ndr) quotidianamente ha documentato tutto: sarà un film fantastico“. Intanto, nella giornata di domenica 17 dicembre Kostomarov sarà presente alla ‘Vtb Arena’ di Mosca per lo spettacolo di Ilya Averbukh ma non è ancora chiaro se in qualità di semplice spettatore o di pattinatore.