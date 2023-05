Probabili formazioni Bayer Leverkusen-Roma: ritorno semifinali Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma, match di ritorno della semifinale di Europa League 2022/2023. Giovedì 18 maggio alle 21:00 i giallorossi cercano la storica seconda finale europea di fila e per farlo hanno bisogno di non perdere dopo la vittoria dell’andata. Appuntamento in terra tedesca contro le Aspirine a caccia del ribaltone, andiamo a scoprire allora le scelte di formazione di Xabi Alonso e Mourinho.

BAYER – Andrich e Kossounou hanno chiuso la stagione, assente anche Schick. Allora in avanti troveremo Hloze con Diaby e Wirtz, inserimento per Demirbay in mezzo al campo.

ROMA – Dybala prova a recuperare dal 1′ così come Rui Patricio, a disposizione anche Wijnaldum che resta però una carta dalla panchina. In avanti allora anche Abraham a completare il duo con l’argentino.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

Bayer Leverkusen (3-4-2-1) – Hradecky; Bakker, Tapsoba, Tah; Frimpong, Demirbay, Palacios, Hincapié; Diaby, Wirtz; Hloze

Roma (3-4-1-2): Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matić, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham

Ballottaggi: Celik 55% – Zalewski 45%, Dybala 55% – Belotti 45%

Indisponibili: Kumbulla, El Shaarawy, Karsdorp, Llorente, Smalling, Dybala (in dubbio), Solbakken (non in lista Uefa)

Squalificati: –