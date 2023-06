Manchester City-Inter, Anitta indossa la maglia di Vinicius. Il brasiliano risponde: “Te amo”

Nonostante il suo Real Madrid non sia in finale di Champions League, Vinicius Junior è stato indirettamente presente sul prato dell’Ataturk Stadium di Istanbul. Il merito è di Anitta, cantante brasiliana, che prima di esibirsi ha postato una foto su Instagram in cui indossava una maglia con il nome del calciatore sulla schiena. Il gesto non è passato inosservato e lo stesso Vinicius ha risposto su Twitter, scrivendo “Te amo Anitta“.