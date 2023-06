Inter-Manchester City: gol di Rodri e crolla il muro nerazzurro (VIDEO)

di Giorgio Billone 46

Il video del gol di Rodri in Inter-Manchester City. Dopo essersela giocata alla pari per quasi 70 minuti, per un duplice errore difensivo la squadra nerazzurra finisce sotto. Liberato sulla corsia Bernardo Silva, cross sporcato da Acerbi, forse col braccio, in ogni caso la sfera arriva a Rodri che calcia dal limite e trova l’angolino non lasciando scampo a Onana. In alto ecco il video dell’1-0 a Istanbul.