Inter-Manchester City: follia Akanji, Lautaro egoista non la passa a Brozovic (VIDEO)

di Giorgio Billone 28

Clamorosa occasione per l’Inter nel cuore del secondo tempo contro il Manchester City. Dopo una follia di Akanji, che lascia sfilare un pallone imprendibile per Ederson, si fionda Lautaro Martinez e decide di calciare sul portiere in uscita da posizione defilata, venendo murato, anziché servire un pallone in mezzo per gli accorrenti Lukaku e soprattutto Brozovic: il croato avrebbe calciato a porta vuota un rigore in movimento.