Manchester City, Guardiola: “Grande sfida contro il Real, serve la nostra miglior versione”

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid: “Spero che non ci siano meno pressioni rispetto allo scorso anno. Se pensi di essere al sicuro e che la qualificazione sia vicina, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Bisogna avere grande fame per vincere contro queste grandi squadre, è vero che siamo i campioni in carica, ma siamo di fronte a un’avversaria difficile. Bisogna dare il meglio, è necessario anche l’aiuto del nostro pubblico, ci sarà anche da soffrire e lì servirà l’aiuto della nostra gente. Dobbiamo giocare al massimo, altrimenti non possiamo pensare di andare in semifinale di Champions“. Il tecnico catalano ha poi aggiunto: “Sono abituato a vivere questo tipo di sfide, così come al calendario intasato e al poco tempo che c’è per preparare le gare, siamo concentrati, ho tante persone che mi aiutano a prendere le decisioni giuste, sappiamo che bisogna essere pronti a ogni sorpresa come lo è stato Ancelotti a Madrid, che serve avere la mentalità giusta e che ci sarà da soffrire, che non bisognerà arrendersi mai e che ci saranno da sfruttare i momenti positivi che sicuramente ci saranno durante la gara“. Guardiola ha proseguito: “Dobbiamo cambiare alcune cose, rendere di più e giocare meglio rispetto alla gara del Bernabeu. Contro il Real è sempre stata e sempre sarà una grande sfida, sono specialisti in questa competizione. Poi sì, per il mio passato è chiaro che anche per me sia una partita speciale“.

Presente in conferenza stampa anche Bernardo Silva, che non ha dimenticato il 4-0 dello scorso anno, ma preferisce cancellare quel dolce ricordo: “Il Real è una squadra diversa, hanno cambiato modo di giocare, quest’anno è difficile dire come giocano, non c’è Benzema, c’è Bellingham che fa il falso nove e che è un giocatore molto bravo negli inserimenti. C’è Rodrygo che sta facendo benissimo e che lo scorso anno giocava poco“. Il portoghese ha poi continuato: “Loro cercheranno di riscattare la sconfitta dello scorso anno, sarà una partita differente, vogliamo partire forte, abbiamo grande fiducia, ma allo stesso tempo grande rispetto per il Real, sapendo che dobbiamo fare meglio rispetto all’andata, soprattutto nella fase difensiva“. Poi su Walker, che tornerà a disposizione: “È abituato a marcare i migliori al mondo sulla fascia, fa sempre un lavoro fenomenale, è fondamentale per noi e per fortuna ci sarà, poi dipenderà dal mister e se non dovesse giocare ci saranno altre soluzioni altrettanto buone, ma non posso non dire che un giocatore importante, abituato a difendere contro campioni come Mbappè, Vinicius e altri“. Infine tornerà anche Kevin De Bruyne: “Quando è presente, tutto è più facile per noi perché è uno dei migliori giocatori della nostra generazione. È un grande vantaggio riaverlo, quando è in giornata è difficile fermarlo“.