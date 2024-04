Bayern Monaco, Tuchel: “Con l’Arsenal grande gara, dobbiamo dare tutto”

L’allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League contro l’Arsenal: “Dobbiamo dare tutto. Abbiamo bisogno della passione e della stessa disciplina tattica dell’andata. Vogliamo davvero vincere questa partita ed è estremamente importante che ogni tifoso venga a sostenerci e a spronarci. Abbiamo bisogno di quella spinta in più per poter battere l’Arsenal“. Il tecnico bavarese ha poi aggiunto: “Abbiamo un piccolo vantaggio se si considera la nostra esperienza in questa competizione. Ma per trasformarlo in un vantaggio decisivo abbiamo bisogno di prestazioni al top. Abbiamo l’opportunità di farlo per fare il prossimo grande passo in questa meravigliosa sfida. Siamo pronti a mettere tutto sul tavolo“.

Presente in conferenza stampa anche Harry Kane, il quale vive contro i Gunners il suo derby personale da ex Tottenham: “Abbiamo una grande opportunità davanti ai nostri tifosi per tenere viva la stagione e mantenere viva la possibilità di ottenere qualcosa. Abbiamo molti giocatori esperti che hanno giocato partite importanti e dobbiamo tutti farci avanti ed essere pronti in un’atmosfera straordinaria“. Il centravanti inglese ha poi proseguito: “Dobbiamo imparare dalla partita della scorsa settimana. Abbiamo difeso molto bene e abbiamo reso difficile per l’Arsenal creare occasioni. Nel possesso potevamo controllare un po’ meglio la palla, quindi spero che potremo farlo domani sera. Hanno delle grandi minacce a cui dobbiamo stare attenti, ma abbiamo lavorato bene insieme all’andata e ne avremo bisogno ancora. Io spero di segnare e aiutare la squadra, questo club lavora per vincere qualcosa ogni anno“.