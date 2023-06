Manchester City campione d’Europa: domani sfilata della squadra con i trofei

Manchester è pronta ad accogliere i campioni d’Europa del City dopo la vittoria in finale di Champions contro l’Inter di Inzaghi. Nella giornata di domani i giocatori sfileranno per le vie del centro con un pullman scoperto insieme ai tre trofei conquistati in questa stagione: Premier, FA Cup e Champions League. L’arrivo della squadra è previsto intorno alle ore 19.30 locali.