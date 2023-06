Moto2, risultati ed ordine d’arrivo GP Italia Mugello 2023: dominio Acosta, Arbolino secondo in rimonta

I risultati e l’ordine di arrivo del GP d’Italia 2023, sesta gara dell’anno del mondiale di Moto2. Sul circuito del Mugello, ad imporsi è Pedro Acosta, protagonista di un dominio assoluto e capace di recuperare terreno in classifica generale. Secondo posto per un super Tony Arbolino, che si riscatta dopo una qualifica non altezza e mette in piedi una grande rimonta. Completa il podio infine Jake Dixon. Quinto posto per l’altro azzurro Celestino Vietti, mentre vanno a punti anche Mattia Pasini (11°) e Dennis Foggia (13°). Al comando della classifica generale resta Tony Arbolino, con 20 punti di vantaggio su Acosta.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO